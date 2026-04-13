Dauereinsatz in Stuttgart: Feuerwehrmann, Bewohner und Säugling nach Bränden in Klinik

Stuttgart - Mehrere Brandeinsätze haben am Sonntagabend die Stuttgarter Feuerwehr in Atem gehalten. Im Stadtteil Zuffenhausen stand eine Dachgeschosswohnung im Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten bis weit in die Montagmorgenstunden an.

Die Flammen schlugen bereits aus den Fenstern im Dachgeschoss. © FW Stuttgart

Gegen 21 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Leitstelle ein. Als die Einsatzkräfte wenig später in der Elsässer Straße eintrafen, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus den Fenstern des Dachgeschosses.

Das Feuer drohte zu diesem Zeitpunkt bereits, auf den gesamten Dachstuhl des Mehrfamilienhauses überzugreifen.

Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude glücklicherweise rechtzeitig und unverletzt verlassen.

"Die Löschmaßnahmen gestalteten sich aufgrund der baulichen Situation aufwendig", so die Feuerwehr. Die Trupps brauchten etwa eine Dreiviertelstunde, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Da sich das Feuer in die Holzbalkendecke sowie in eine Gebäudetrennwand gefressen hatte, mussten die Spezialisten diese Bauteile mühsam öffnen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich demnach bis in den Montagmorgen.

Bei dem Einsatz verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Er wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, konnte diese aber nach kurzer Zeit wieder verlassen.

Für die Bewohner gibt es jedoch vorerst keine Rückkehr in ihr Zuhause. Sowohl die Brandwohnung als auch die direkt angrenzenden Wohnungen sind durch den Brandrauch so stark verunreinigt, dass sie aktuell nicht bewohnbar sind.