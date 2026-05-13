Dichter Rauch im Foyer: Stuttgarter Hotel nach Kellerbrand evakuiert

Stuttgart - Ein Brand in einem Hotel in Stuttgart hat am Dienstagabend für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Da sich dichter Rauch im gesamten Gebäude ausbreitete, mussten 18 Gäste evakuiert und umquartiert werden.

Die Feuerwehr in Stuttgart rückte im Großaufgebot aus. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Gegen 20 Uhr schlug die Brandmeldeanlage des Hotels in der Kriegerstraße Alarm. Bereits während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte gingen weitere Notrufe ein, die eine starke Verrauchung im Keller meldeten. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang schon dunkler Qualm aus dem Untergeschoss und dem Foyer ins Freie.

Der Atemschutztrupp drang in den Heizraum vor und konnte das Feuer dort rasch löschen.

"Der Brandrauch breitete sich allerdings über mehrere Stockwerke aus", berichtete die Feuerwehr. Deshalb führten Spezialkräfte umfangreiche Luftmessungen in allen Etagen durch.

Glücklicherweise konnten alle 18 Hotelbewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen. Eine weitere Unterbringung der Gäste war aufgrund der Schadstoffbelastung jedoch nicht mehr möglich.