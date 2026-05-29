Große Rauchwolke über Edeka in Stuttgart: Feuerwehr im Großeinsatz

Stuttgart - Aus einem neu gebauten Gebäude am Stöckachplatz in Stuttgart , in dem auch ein Edeka ist, sind am Freitagmittag große Rauchwolken aufgestiegen.

Die Feuerwehr eilte am Freitagmittag mit mehreren Einsatzfahrzeugen zum Einsatzort. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Die Feuerwehr war am Mittag dabei, das Feuer in dem Gebäude in der Hackstraße ausfindig zu machen. Der U-Bahn-Verkehr wurde während des Großeinsatzes gegen 13 Uhr größtenteils eingestellt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

"Die Löschmaßnahmen gestalten sich aufwendig: zusätzliche Atemschutzkräfte und ein Großlüfter wurden alarmiert", teilte die Stuttgarter Feuerwehr auf X mit. Das Haus sei geräumt worden.

Mittlerweile sei der Brand unter Kontrolle. Derzeit komme es jedoch immer noch zu Einschränkungen im Verkehr. "Der Bereich Hackstraße ist weiterhin blockiert", hieß es auf X.

Eine Brandursache stand zunächst nicht fest. Verletzte gebe es nach bisherigen Erkenntnissen keine.