Unfall im Stuttgarter Hafen: Feuerwehr dämmt 50 Quadratmeter Ölfilm ein

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50 Quadratmeter großer Ölfilm: Ein Defekt an einem Bagger hat am Dienstagnachmittag einen Einsatz der Feuerwehr im Stuttgarter Neckarhafen ausgelöst.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Ein technischer Defekt an einem Bagger hat am Dienstagnachmittag einen Einsatz der Feuerwehr im Stuttgarter Neckarhafen ausgelöst.

Die Feuerwehr Stuttgart handelte schnell, um eine Umweltbelastung zu verhindern.
Die Feuerwehr Stuttgart handelte schnell, um eine Umweltbelastung zu verhindern.  © Bildmontage: Feuerwehr Stuttgart

Gegen 16.45 Uhr wurde ein Ölunfall gemeldet, nachdem Hydraulikflüssigkeit in den Fluss gelangt war. Ursache für die Verschmutzung war ein Schlauchplatzer an einem Bagger, der sich auf einem Privatgelände direkt am Neckar befand.

Zwar konnte die betroffene Firma den Austritt am Gerät selbst stoppen, doch einsetzender Regen sorgte dafür, dass bereits ausgelaufenes Hydrauliköl über die Kaimauer in das Gewässer gespült wurde.

Auf dem Neckar bildete sich daraufhin ein etwa 50 Quadratmeter großer Ölfilm.

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Um eine weitere Ausbreitung des Gefahrstoffs zu verhindern, rückte die Feuerwehr unter anderem mit einem Feuerwehrboot sowie dem Gerätewagen Wasserrettung an.

Der Ölfilm auf dem Neckar wurde eingedämmt.
Der Ölfilm auf dem Neckar wurde eingedämmt.  © Feuerwehr Stuttgart

Die Einsatzkräfte dämmten den Ölteppich mithilfe von Ölvlies ein und dichteten die Austrittsstelle an der Kaimauer direkt vom Boot aus ab. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine großflächige Umweltbelastung des Neckars verhindert werden.

Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Stuttgart

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