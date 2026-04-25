Gelände stellt Feuerwehr vor Herausforderungen: Steiler Hang bei Stuttgart in Flammen
Von Charlotte Haft
Stuttgart - Ein großflächiger Brand an einem steilen Hang in einem Waldgebiet bei Stuttgart hat die Feuerwehr am Samstagnachmittag vor Herausforderungen gestellt.
Zwei Waldbrand-Tanklöschfahrzeuge seien für die Löscharbeiten im Einsatz gewesen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Verletzte gab es nicht. Häuser seien ebenfalls nicht in Gefahr gewesen.
Das Feuer habe sich rasant ausgebreitet und erreichte zunächst nach Angaben eines Feuerwehrsprechers eine Fläche von 50 mal 50 Metern, als neue Kräfte angefordert wurden.
Später gab die Feuerwehr bekannt, dass es auf einer Fläche von rund 5000 Quadratmetern gebrannt habe.
Der brennende Hang sei so steil gewesen, dass man nicht mit den Einsatzfahrzeugen direkt löschen konnte.
Die Feuerwehrleute seien deshalb mit Leitern und speziellen Löschrucksäcken im Einsatz gewesen.
Auch zwei Waldbrand-Tanklöschfahrzeuge und Großtanklöschfahrzeuge mit 10.000 Litern Wasser Fassungsvermögen rückten den Angaben zufolge an. Die Ausbreitung konnte schließlich gestoppt werden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa