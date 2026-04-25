Feuer in Stuttgarter Wohnheim: Defekter Trockner löst Brand aus – acht Verletzte
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Von Björn Kirsch
Stuttgart - Acht Mitarbeiter sind bei einem Brand in einem Stuttgarter Wohnheim für Menschen mit Behinderungen verletzt worden, darunter einer schwer.
Mutmaßlich wegen eines technischen Defektes an einem Trockner sei es zu einem Brand im Hauswirtschaftsraum gekommen, teilte die Polizei mit.
In dem betroffenen Gebäudeteil seien ausschließlich Mitarbeiter untergebracht. Diese unternahmen eigenständige, jedoch erfolglose Löschversuche. Der Schwerverletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Die Räume der Bewohner waren den Angaben zufolge weder vom Brand noch vom Rauch betroffen. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst nicht bekannt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa