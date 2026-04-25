Feuer in Stuttgarter Wohnheim: Defekter Trockner löst Brand aus – acht Verletzte

Stuttgart - Acht Mitarbeiter sind bei einem Brand in einem Stuttgarter Wohnheim für Menschen mit Behinderungen verletzt worden, darunter einer schwer.

Feuer in Stuttgarter Wohnheim: Mutmaßlich wegen eines technischen Defektes an einem Trockner sei es zu einem Brand im Hauswirtschaftsraum gekommen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Mutmaßlich wegen eines technischen Defektes an einem Trockner sei es zu einem Brand im Hauswirtschaftsraum gekommen, teilte die Polizei mit.

In dem betroffenen Gebäudeteil seien ausschließlich Mitarbeiter untergebracht. Diese unternahmen eigenständige, jedoch erfolglose Löschversuche. Der Schwerverletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden.