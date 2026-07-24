Dönerladen mit Gasflaschen brennt lichterloh: Starker Rauch in der Nacht

Stuttgart - In der Nacht zum Freitag brannte ein Dönerladen in Stuttgart Bad Cannstatt völlig aus.

Um den Brand löschen zu können, mussten Wände entfernt werden. © Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Gegen 3.20 Uhr wurde die Feuerwehr mit zahlreichen Anrufen zu einem Döner-Restaurant in der Bahnhofstraße in Bad Cannstatt alarmiert, teilt die Feuerwehr Stuttgart mit.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Döner bereits lichterloh. Mehrere Gasflaschen brannten zudem. Rauch hüllte auch umliegende Gebäude ein.

Um den Brand löschen zu können, mussten Teile des Restaurants ausgeräumt und Wände geöffnet werden. Feuerwehrleuten gelang es schließlich, den Brand zu löschen.