Einsatz im dichten Qualm: Stuttgarter Feuerwehr rettet Bewohner bei Wohnungsbrand

Stuttgart - Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof hat am Montagabend einen größeren Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst.

Am Montagabend rückten mehrere Löschfahrzeuge und zahlreiche Einsatzkräfte der Stuttgarter Feuerwehr aus. © SDMG / Schulz

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, drang bereits dichter Rauch aus der betroffenen Wohnung und zog in den Treppenraum des Gebäudes. Die meisten Bewohner konnten sich glücklicherweise schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig ins Freie retten. Auch in der Brandwohnung selbst befanden sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs keine Personen.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend einen Innenangriff mit einem Löschrohr ein, um die Flammen zu bekämpfen. Zeitgleich durchsuchten Trupps unter Atemschutz den verrauchten Treppenraum sowie die darüberliegenden Etagen nach weiteren Personen.

"In diesem Zuge musste eine weitere Person mittels Brandfluchthaube gerettet werden", hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Sie wurde im Anschluss dem Rettungsdienst übergeben.