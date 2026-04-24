Enten-Familie spaziert durch dichten Berufsverkehr: Feuerwehr auf Rettungsmission

Stuttgart - Ausgerechnet im dichten Stuttgarter Berufsverkehr war am Freitagnachmittag eine Entenmutter mit ihren fünf Küken auf Abwegen unterwegs. Die Familie musste eingefangen werden.

Die Entenfamilie hat ihren Ausflug in den Schwanenplatztunnel den Angaben zufolge gut überstanden. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Wie die Feuerwehr mitteilte, entdeckte ein Rettungswagen gegen 16.30 Uhr zufällig die gefiederte Bande im Schwanenplatztunnel auf der B14.

Die Helfer sicherten daraufhin die Einsatzstelle mit Blaulicht ab, bis die Feuerwehr mit spezieller Ausrüstung für Tierrettungen anrückte.

Die Einsatzkräfte fingen die Entenküken den Angaben zufolge per Hand ein, die Mutter machten sie mit der Hilfe eines Keschers dingfest.