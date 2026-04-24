Enten-Familie spaziert durch dichten Berufsverkehr: Feuerwehr auf Rettungsmission
Von Andrea Löbbecke
Stuttgart - Ausgerechnet im dichten Stuttgarter Berufsverkehr war am Freitagnachmittag eine Entenmutter mit ihren fünf Küken auf Abwegen unterwegs. Die Familie musste eingefangen werden.
Wie die Feuerwehr mitteilte, entdeckte ein Rettungswagen gegen 16.30 Uhr zufällig die gefiederte Bande im Schwanenplatztunnel auf der B14.
Die Helfer sicherten daraufhin die Einsatzstelle mit Blaulicht ab, bis die Feuerwehr mit spezieller Ausrüstung für Tierrettungen anrückte.
Die Einsatzkräfte fingen die Entenküken den Angaben zufolge per Hand ein, die Mutter machten sie mit der Hilfe eines Keschers dingfest.
Anschließend wurden die sechs Tiere in einer Transportkiste zu einem Teich in den Unteren Schlossgarten gebracht und frei gelassen.
Laut Feuerwehr haben alle das Abenteuer wohlauf überstanden.
Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa, Feuerwehr Stuttgart