Enten-Familie spaziert durch dichten Berufsverkehr: Feuerwehr auf Rettungsmission

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Im Stuttgarter Berufsverkehr war eine Entenmutter mit ihren fünf Küken auf Abwegen unterwegs. Die Familie musste eingefangen werden.

Von Andrea Löbbecke

Stuttgart - Ausgerechnet im dichten Stuttgarter Berufsverkehr war am Freitagnachmittag eine Entenmutter mit ihren fünf Küken auf Abwegen unterwegs. Die Familie musste eingefangen werden.

Die Entenfamilie hat ihren Ausflug in den Schwanenplatztunnel den Angaben zufolge gut überstanden. (Symbolbild)
Die Entenfamilie hat ihren Ausflug in den Schwanenplatztunnel den Angaben zufolge gut überstanden. (Symbolbild)  © Federico Gambarini/dpa

Wie die Feuerwehr mitteilte, entdeckte ein Rettungswagen gegen 16.30 Uhr zufällig die gefiederte Bande im Schwanenplatztunnel auf der B14.

Die Helfer sicherten daraufhin die Einsatzstelle mit Blaulicht ab, bis die Feuerwehr mit spezieller Ausrüstung für Tierrettungen anrückte.

Die Einsatzkräfte fingen die Entenküken den Angaben zufolge per Hand ein, die Mutter machten sie mit der Hilfe eines Keschers dingfest.

In einer Transportkiste wurden die sechs Tiere von Einsatzkräften der Feuerwehr zu einem nahegelegenen Teich gebracht.
In einer Transportkiste wurden die sechs Tiere von Einsatzkräften der Feuerwehr zu einem nahegelegenen Teich gebracht.  © Bildmontage: Federico Gambarini/dpa, Feuerwehr Stuttgart

Anschließend wurden die sechs Tiere in einer Transportkiste zu einem Teich in den Unteren Schlossgarten gebracht und frei gelassen.

Laut Feuerwehr haben alle das Abenteuer wohlauf überstanden.

Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa, Feuerwehr Stuttgart

Mehr zum Thema Stuttgart Feuerwehreinsatz: