Feuer in Gartenhütte sorgt für große Störung bei der Bahn

Stuttgart - Wegen des Brands einer Gartenhütte im Großraum Stuttgart ist es am Freitag zu einer größeren Störung im Bahnverkehr gekommen.

Im Großraum Stuttgart müssen sich Bahnreisende am Freitag auf Einschränkungen einstellen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Das Feuer in Wernau (Kreis Esslingen) nahe der Gleise hat sämtliche Kabel zerstört, die für die Bahn-Infrastruktur wichtig sind, wie ein Sprecher sagte.

Durch den Vorfall müssen Fernzüge in der Region derzeit über die Altbaustrecke umgeleitet werden, was längere Fahrzeiten zur Folge hat. Zugausfälle habe es keine gegeben.

Zwischen Plochingen und Nürtingen wurde im Regionalverkehr ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Auf der S-Bahn-Strecke zwischen Plochingen und Kirchheim fahren ebenfalls Ersatzbusse. Wendlingen sei durch den RE200 erreichbar.