Rettung in letzter Sekunde: Feuerwehr Stuttgart befreit Kauz aus Todesfalle

Stuttgart - Tierischer Rettungseinsatz am Dienstagmorgen in Stuttgart : Ein kleiner Kauz war über der Wasseroberfläche in eine lebensgefährliche Lage geraten.

Dank des schnellen Eingreifens der Stuttgarter Wasserrettung konnte das Tier in einer aufwendigen Aktion gerettet werden. © Bildmontage: FW Stuttgart

Gegen 9.52 Uhr wurde die Internationale Leitstelle alarmiert. Ein städtischer Tiernotdienst hatte um Hilfe gebeten, da sich ein Kauz an einem Ast unmittelbar über dem Wasser verfangen hatte.

Das Tier hing hilflos an einer Angelschnur und drohte durch die Strangulation zu ersticken. Da die Stelle vom Ufer aus kaum zu erreichen war, rückten die Spezialisten der Berufsfeuerwehr in Stuttgart an.

Die Wasserrettungseinheit, die sowohl mit Strömungsrettern als auch mit Rettungstauchern besetzt ist, übernahm den Notfall.

Unter professioneller Absicherung gelang es einem Feuerwehrmann, den Vogel mit einem Kescher zu sichern und die Angelschnur durchzuschneiden.

Nach der Rettung wurde der leicht verletzte Kauz erstversorgt und erhielt eine kurze Sauerstoffgabe.