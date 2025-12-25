Feuer am frühen Morgen des 1. Weihnachtsfeiertags: Autobrand droht, auf Wohnhaus überzugreifen
Stuttgart - Weihnachten endete für einige Autobesitzer in Stuttgart auf eine unschöne Art. Die Feuerwehr musste ausrücken.
Anwohner alarmierten gegen 5 Uhr am 1. Weihnachtsfeiertag die Rettungskräfte, da auf der Azenbergstraße in Stuttgart-West mehrere brennende Autos standen.
Beim Eintreffen der Feuerwehrleute war ein Wagen bereits in Flammen, ein davor abgestelltes Fahrzeug hatte bereits Feuer im Heckbereich gefangen.
"Durch die starke Hitzeeinwirkung wurden die Fensterrahmen einer Wohnung im Erdgeschoss beschädigt und es zersprang bereits eine Fensterscheibe", so die Feuerwehr.
Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus in letzter Sekunde verhindern. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und in den Wohnungen zu bleiben.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen 6 Uhr konnte die Feuerwehr abrücken. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.
Titelfoto: Feuerwehr Stuttgart