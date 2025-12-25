Feuer am frühen Morgen des 1. Weihnachtsfeiertags: Autobrand droht, auf Wohnhaus überzugreifen

Stuttgart - Weihnachten endete für einige Autobesitzer in Stuttgart auf eine unschöne Art. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Das Feuer brach am frühen Morgen aus. © Feuerwehr Stuttgart

Anwohner alarmierten gegen 5 Uhr am 1. Weihnachtsfeiertag die Rettungskräfte, da auf der Azenbergstraße in Stuttgart-West mehrere brennende Autos standen.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute war ein Wagen bereits in Flammen, ein davor abgestelltes Fahrzeug hatte bereits Feuer im Heckbereich gefangen.

"Durch die starke Hitzeeinwirkung wurden die Fensterrahmen einer Wohnung im Erdgeschoss beschädigt und es zersprang bereits eine Fensterscheibe", so die Feuerwehr.