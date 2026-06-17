Fire Truck der U.S. Army begräbt Opel unter sich: Schutzengel wacht über jungen Mann

Stuttgart - Bei diesem Unfall war mindestens ein Schutzengel im Spiel. Ein Feuerwehr-Truck der U.S. Army begrub am Dienstag einen geparkten Opel unter sich. Dessen Fahrer saß zu diesem Zeitpunkt noch im Wagen!

Dass der Opel-Fahrer ohne Verletzungen aus seinem Auto steigen konnte, ist beinahe ein Wunder. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Gegen 11.25 Uhr musste die Stuttgarter Feuerwehr ihren in der Region stationierten US-Kollegen zur Hilfe eilen.

Laut Polizei befanden sich die Kameraden mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf Einsatzfahrt auf der A8 aus Richtung München kommend. Kurz vor dem Autobahnkreuz Stuttgart wollte der Fahrer (29) am Steuer des Fire Trucks die Autobahn über eine Hilfsausfahrt verlassen.

Weil der 29-Jährige mutmaßlich zu sehr aufs Gas gedrückt hatte, geriet das Löschfahrzeug ins Schlingern, schaukelte sich auf und donnerte gegen einen geparkten Opel Astra.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass das Feuerwehrauto auf die rechte Seite kippte, den Astra unter sich begrub und den Kombi sogar noch einige Meter mitschleifte. Zum Zeitpunkt des Unfalls saß ein 26-Jähriger im Opel. Wie durch ein Wunder blieb der junge Mann laut Polizei unverletzt, dürfte aber den Schreck seines Lebens bekommen haben.