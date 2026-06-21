Wohnhaus in Flammen: Dachstuhl komplett zerstört - 250.000 Euro Schaden!

Reutlingen - In der Nacht zum Sonntag ist bei einem Dachstuhlbrand in Reutlingen ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden.

Die Feuerwehr war mit 110 Rettungskräften im Einsatz, um den Brand im Dachstuhl zu löschen. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Wie die Polizei mitteilte, konnten die fünf Bewohner im Alter zwischen 23 und 61 Jahren das Gebäude eigenständig verlassen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Dachstuhl des dreistöckigen Gebäudes bereits komplett gebrannt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.