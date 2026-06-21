Wohnhaus in Flammen: Dachstuhl komplett zerstört - 250.000 Euro Schaden!
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Von Sebastian Schmitt
Reutlingen - In der Nacht zum Sonntag ist bei einem Dachstuhlbrand in Reutlingen ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden.
Wie die Polizei mitteilte, konnten die fünf Bewohner im Alter zwischen 23 und 61 Jahren das Gebäude eigenständig verlassen.
Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Dachstuhl des dreistöckigen Gebäudes bereits komplett gebrannt.
Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Das Gebäude wurde als nicht mehr bewohnbar eingestuft.
Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Feuerwehr war mit 110 Einsatzkräften vor Ort.
Titelfoto: 7aktuell.de | Alexander Hald