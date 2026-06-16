US-Löschfahrzeug kracht auf A8 auf Auto: Vier Menschen verletzt

Stuttgart - An der Behelfsausfahrt der A8 bei Stuttgart stießen am Dienstagmittag ein Löschfahrzeug der U.S. Army und ein Auto zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte das Feuerwehrfahrzeug um.

Das Großfahrzeug begrub das Auto unter sich. © SDMG / Dettenmeyer

Laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei waren der Fahrer (29) sowie drei weitere Insassen im Alter zwischen 26 und 38 Jahren auf dem Weg zu einem Einsatz in Richtung Stuttgart unterwegs. Als das Löschfahrzeug die Autobahn über die Hilfsausfahrt verlassen wollte, kam dieses jedoch ins Schleudern.

Es kam zu der Kollision mit dem abgestellten Opel, der daraufhin einige Meter mitgeschleift wurde.

Gegen 11.25 Uhr gingen die ersten Notrufe ein. Beim Eintreffen der ersten Einheiten an der Unfallstelle lag das Löschfahrzeug komplett auf der Seite. Der Opel, in dem ein 26-Jähriger saß, befand sich unter dem umgekippten Großfahrzeug.

Glücklicherweise war keine der betroffenen Personen in den Fahrzeugwracks eingeklemmt, wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilte.

Dennoch forderte die Kollision mehrere Verletzte. Sowohl der 29-Jährige als auch seine Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von Feuerwehr sowie Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und im Anschluss in Krankenhäuser gebracht.