Feuer in der Stuttgarter Innenstadt: Person über Leiter gerettet

Stuttgart - In der Stuttgarter City hat es gebrannt!

Viel Aufruhr herrschte in der Stuttgarter Bopserstraße. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, brach am heutigen Montagabend gegen 18 Uhr in einem Geschäftsgebäude in der Bopserstraße ein Brand aus.

Dabei musste eine Person über eine Leiter gerettet werden.

Alle anderen im Gebäude befindlichen Menschen konnten sich rechtzeitig ins Freie flüchten.