Feuer in Hochhaus: Wohnung unbewohnbar

Stuttgart - In Stuttgart-Giebel ist in einem Hochhaus am Freitag ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr löschte den Brand im Hochhaus am Freitagmittag. © Karsten Schmalz/ Ks-Images

Die Feuerwehr konnte das Feuer in einer Wohnung im vierten Stock rasch löschen, teilt eine Polizeisprecherin auf Anfrage von TAG24 mit.

Gegen 11.50 Uhr alarmierten Nachbarn die Feuerwehr. Der Bewohner der Wohnung wurde bei dem Brand leicht verletzt.

Das Feuer griff nicht auf andere Wohnungen über. Lediglich einige Rußschäden sind festgestellt worden. Was den Brand ausgelöst hat, ist bislang noch unklar.