Hausbrand in Stuttgart: Person und zwei Katzen über Drehleiter gerettet

Stuttgart - Ein Kellerbrand in Stuttgart hat am Dienstagvormittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Wegen starker Rauchentwicklung in einem Treppenhaus mussten eine Person und zwei Katzen über eine Drehleiter gerettet werden.

Die Feuerwehr war in Stuttgart-Süd im Einsatz. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilte, gingen gegen 11.20 Uhr gleich mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein. Zu Beginn wurde eine starke Rauchentwicklung in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Ecke Strohberg und Filderstraße gemeldet.

Noch während die Einsatzkräfte auf der Anfahrt waren, folgte die Meldung über einen weiteren Brand im Untergeschoss eines Supermarktes in der nahe gelegenen Heusteigstraße.

Beim Einsatzort an der Filderstraße ging die Feuerwehr sofort mit zwei Trupps unter Atemschutz gegen die Flammen im Keller vor. Parallel dazu kontrollierten weitere Einsatzkräfte das Treppenhaus und die angrenzenden Wohnungen.

Eine Person und zwei Katzen saßen fest und mussten mit einer Drehleiter sicher ins Freie gebracht werden.