Hausbrand in Stuttgart: Person und zwei Katzen über Drehleiter gerettet
Stuttgart - Ein Kellerbrand in Stuttgart hat am Dienstagvormittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Wegen starker Rauchentwicklung in einem Treppenhaus mussten eine Person und zwei Katzen über eine Drehleiter gerettet werden.
Wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilte, gingen gegen 11.20 Uhr gleich mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein. Zu Beginn wurde eine starke Rauchentwicklung in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Ecke Strohberg und Filderstraße gemeldet.
Noch während die Einsatzkräfte auf der Anfahrt waren, folgte die Meldung über einen weiteren Brand im Untergeschoss eines Supermarktes in der nahe gelegenen Heusteigstraße.
Beim Einsatzort an der Filderstraße ging die Feuerwehr sofort mit zwei Trupps unter Atemschutz gegen die Flammen im Keller vor. Parallel dazu kontrollierten weitere Einsatzkräfte das Treppenhaus und die angrenzenden Wohnungen.
Eine Person und zwei Katzen saßen fest und mussten mit einer Drehleiter sicher ins Freie gebracht werden.
Polizei hat Ermittlungen aufgenommen
Weitere Feuerwehrleute erkundeten die zweite gemeldete Einsatzstelle am Supermarkt. "Durch unterirdische Verbindungen trafen sie nach kurzer Zeit auf die Einsatzkräfte der ersten Einsatzstelle, wodurch klar war, dass es sich um eine gemeinsame Einsatzstelle handelte", hieß es in einer Mitteilung.
Das Feuer konnte gegen 11.45 Uhr gelöscht werden. Anschließend belüftete die Feuerwehr das Gebäude maschinell und führte Nachlöscharbeiten durch. Spezialisten überprüften die Umgebungsluft auf Schadstoffe.
Im Anschluss konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.
Um 14 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Polizei Stuttgart hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Andreas Werner