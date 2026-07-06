Flammeninferno in Stuttgarter Großmarkt: Feuer nach 60 Stunden gelöscht
Von Marcel Gnauck
Stuttgart - Nach rund 60 Stunden hat die Feuerwehr den Brand auf dem Stuttgarter Großmarkt endgültig gelöscht. Einsatzkräfte seien aber noch für Aufräumarbeiten vor Ort, sagte ein Sprecher.
Über Nacht waren die Abrissarbeiten zeitweise eingestellt worden. Am Morgen soll ein privates Unternehmen den Brandschutt beseitigen. Einige Feuerwehrleute waren die Nacht über am Einsatzort, um Brandwache zu halten.
Das Feuer war am Freitagabend auf dem Marktgelände ausgebrochen und hat das ganze Wochenende Hilfskräfte in Atem gehalten.
Laut Einschätzung der Ermittler entstand ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich, verletzt wurde niemand.
Mehr als 350 Menschen von Berufsfeuerwehr, Werksfeuerwehr, freiwilligen Feuerwehren und Technischem Hilfswerk seien seit Freitagabend vor Ort gewesen. Der Einsatz zählt dem Sprecher zufolge damit zu den größten in der Stuttgarter Geschichte.
Kripo will Brandruine untersuchen
Nach dem Feuer wollen sich Kriminaltechnik und Kriminalpolizei am Montag ein Bild von der Lage machen. Die Kripo konnte bislang noch nicht richtig auf das Gelände.
Die Fachleute wollen Spuren sichern und schauen, ob sie herausfinden können, was zu dem Großbrand führte. Unter Umständen muss ein Sachverständiger eingeschaltet werden und ein Gutachten anfertigen.
Erstmeldung um 9.15 Uhr, aktualisiert um 11.57 Uhr.
Titelfoto: Enrique Kaczor/dpa