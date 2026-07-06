Flammeninferno in Stuttgarter Großmarkt: Feuer nach 60 Stunden gelöscht

Stuttgart - Nach rund 60 Stunden hat die Feuerwehr den Brand auf dem Stuttgarter Großmarkt endgültig gelöscht. Einsatzkräfte seien aber noch für Aufräumarbeiten vor Ort, sagte ein Sprecher.

Die Abrissarbeiten laufen auf Hochtouren. © Enrique Kaczor/dpa

Über Nacht waren die Abrissarbeiten zeitweise eingestellt worden. Am Morgen soll ein privates Unternehmen den Brandschutt beseitigen. Einige Feuerwehrleute waren die Nacht über am Einsatzort, um Brandwache zu halten.

Das Feuer war am Freitagabend auf dem Marktgelände ausgebrochen und hat das ganze Wochenende Hilfskräfte in Atem gehalten.

Laut Einschätzung der Ermittler entstand ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich, verletzt wurde niemand.

Mehr als 350 Menschen von Berufsfeuerwehr, Werksfeuerwehr, freiwilligen Feuerwehren und Technischem Hilfswerk seien seit Freitagabend vor Ort gewesen. Der Einsatz zählt dem Sprecher zufolge damit zu den größten in der Stuttgarter Geschichte.