Gartenhütte brennt lichterloh: Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Stuttgart

Stuttgart - Ein lichterloh brennendes Gartenhaus hat am frühen Donnerstagmorgen einen Großeinsatz in Stuttgart ausgelöst. Nur durch einen zügigen Löscheinsatz konnte die Feuerwehr verhindern, dass die Flammen auf ein direkt angrenzendes Wohngebäude übergriffen.

Die Gartenhütte stand lichterloh in Brand. Unmittelbar daneben befinden sich Wohnhäuser. © Bildmontage: FW Stuttgart

Gegen 4.20 Uhr bemerkten aufmerksame Anwohner in der Höhbergstraße das Feuer auf einer Garage und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehr kurz darauf eintraf, stand eine Gartenhütte bereits in Vollbrand.

Die brennende Hütte befand sich in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus.

Um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern, startete die Feuerwehr einen "massiven Löschangriff". Zeitweise kamen dabei vier Löschrohre gleichzeitig zum Einsatz.

Zwar brannte die Gartenhütte vollständig aus, doch das Wohnhaus blieb weitestgehend verschont. Es entstanden lediglich Schäden an zwei Rollläden und einer Fensterscheibe.

Gegen 6.30 Uhr konnten die letzten Nachlösch- und Aufräumarbeiten beendet werden.

"Es wurden keine Personen bei diesem Einsatz verletzt", teilte die Feuerwehr am Vormittag mit.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.