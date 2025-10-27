Verletzte Person liegt auf Schiff: Feuerwehr greift zum Kran

Stuttgart - Eine schwer verletzte Person auf einem Schiff konnte auf dem Neckar nur mithilfe eines Baukrans gerettet werden.

Auf diesem Binnenschiff musste eine Person medizinisch versorgt werden. © 7aktuell/Kevin Lermer

Am Sonntagabend, gegen 18.10 Uhr, eilten die Kameraden der Stuttgarter Feuerwehr zur Rosensteinbrücke im Norden der Stadt.

Auf einem Schiff in unmittelbarer Nähe zur Brücke musste eine schwer verletzte Person auf einem Binnenschiff versorgt werden.

Um den Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus zu transportieren, machten sich die Einsatzkräfte die Umgebung zunutze, wie die Feuerwehr mitteilte.

Denn glücklicherweise befand sich ein Kran in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort, sodass die verletzte Person mithilfe des meterhohen Baugeräts kurzerhand vom Schiff an Land gehievt werden konnte.