Nach Feuer in Stuttgart mit zwei Verletzten: Bewohner (66) unter Verdacht

Stuttgart - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart , bei dem zwei Einsatzkräfte verletzt wurden, hat die Polizei einen Bewohner festgenommen, der im Verdacht steht, das Feuer gelegt zu haben.

Ein Mann soll für den Brand am vergangenen Samstag verantwortlich sein. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Der 66-Jährige sei am Mittwoch festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Mann soll das Feuer in seiner Wohnung gelegt haben, die vollständig ausbrannte. Warum der Mann das Feuer legte, sei Gegenstand von Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin. Er sei einem Haftrichter vorgeführt worden und sitze in Untersuchungshaft.

Bei dem Brand im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt wurden am vergangenen Samstag keine Bewohner verletzt, sie wurden von der Feuerwehr evakuiert.

Im Einsatz waren früheren Angaben zufolge mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit drei Drehleitern ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhinderten.