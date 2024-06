"Dramatisches Bild" bei Brand in Seniorenheim: 27 Menschen gerettet!

Glück im Unglück: Die Bewohnerin (68), in deren Zimmer das Feuer ausbrach, wurde schon von Mitarbeitern der Wohneinrichtung in Sicherheit gebracht.

Um 21.50 Uhr am gestrigen Samstag schrillte plötzlich der Alarm in dem Seniorenheim an der Klugestraße. Dichter Rauch breitete sich aus. In einem der Zimmer loderten Flammen. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert.

Die Flammen konnten anschließend schnell gelöscht werden, berichteten die Kameraden. Allerdings war das Heim so stark verraucht, dass es erst einmal professionell belüftet werden musste.

In der Zwischenzeit nahm sich der Rettungsdienst der 27 Personen an, die zum Zeitpunkt des Brandes in dem Haus waren. Am Ende hielt sich der Schaden in Grenzen: Nur vier Personen verletzten sich, wovon lediglich drei in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Neben der Frau aus dem Brandzimmer handelte es sich dabei um einen weiteren Bewohner (80) sowie ein 59 Jahre alten Mitarbeiter.

Wie es zum Feuer kommen konnte, wird jetzt ermittelt. Fest steht nur, dass eine Matratze loderte. Sie wurde gelöscht und nach draußen gebracht.