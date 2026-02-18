Großer Brandeinsatz in Stuttgart: Hotelgäste retten sich ins Freie

Stuttgart - Am späten Dienstagnachmittag kam es in der Brunnenstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt zu einem großen Feuerwehreinsatz in einem Wohn- und Geschäftsgebäude.

Die Feuerwehr rückte im Großaufgebot nach Bad Cannstatt aus. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Gegen 17.20 Uhr war in einer Küche im ersten Obergeschoss ein Brand ausgebrochen. Da das Gebäude in der Brunnenstraße auch als Hotel genutzt wird, rückte die Feuerwehr umgehend mit einem Großaufgebot an.

Beim Eintreffen der ersten Löschzüge hatten alle Bewohner das Haus glücklicherweise bereits eigenständig verlassen können. Die Feuerwehr betrat mit Atemschutz die Brandwohnung und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Dank spezieller Schutzvorhänge und maschineller Belüftung gelang es den Einsatzkräften, das Treppenhaus rauchfrei zu halten und eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile zu verhindern.