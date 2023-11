06.11.2023 09:14 Hilferufe aus brennendem Wohnhaus: Feuerwehr rettet festsitzende Bewohner!

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Zu einem großen Brandausbruch kam es am frühen Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart. Der Brand am Montagmorgen war von mehreren Anrufern gemeldet worden. © 7aktuell.de | Alexander Hald Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der dritte Stock des Wohnhauses in der Rosenstraße schon in Flammen. Das Feuer schlug aus den Fenstern, griff bereits auf das Dach über. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich jedoch noch Personen im Haus. Mehrere Menschen standen an den Fenstern und auf dem Dach und riefen um Hilfe. Eine Flucht über die Treppe sei ihnen nicht möglich gewesen, wie die Feuerwehr mitteilte. Sofort wurde mit der Löschung begonnen. Vier Personen wurden über eine Drehleiter gerettet. Weitere Menschen wurden über den Treppenraum ins Freie gebracht. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in umliegende Kliniken. Die restlichen 26 Beteiligten wurden von Einsatzkräften betreut. Auch Kinder wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht. © 7aktuell.de | Alexander Hald Zur entstandenen Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt.

Titelfoto: 7aktuell.de | Alexander Hald