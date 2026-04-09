Keller brennt: Fünf Menschen im Krankenhaus

Ebersbach an der Fils - Bei einem Kellerbrand in Ebersbach an der Fils (Landkreis Göppingen) sind in der Nacht zu Donnerstag rund 100.000 Euro Schaden entstanden.

Fünf Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Das teilte ein Polizeisprecher mit. Vier Bewohner und ein Besucher seien mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden, sie seien leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt an einem Gerät im Keller den Brand ausgelöst haben.