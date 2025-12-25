Kellerbrand in Stuttgart: Anwohner versorgen Feuerwehr mit Weihnachtsmenü

Stuttgart - Mit einem Weihnachtsmenü und Heißgetränken haben Anwohner am Donnerstag die Einsatzkräfte der Feuerwehr während eines Einsatzes in Stuttgart-Mitte versorgt.

Die Einsatzkräfte wurden von Anwohnern rund um die Leonhardstraße mit Essen versorgt. © SDMG / Schulz

So bereiteten sie den Einsatzkräften Weihnachtsstimmung, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehr bedankte sich in der Mitteilung bei den Menschen.

Die Einsatzkräfte waren am Mittag des ersten Weihnachtsfeiertags an ein Wohn- und Geschäftshaus in der Leonhardstraße in der Stuttgarter Innenstadt gerufen worden. Ein Keller war dort in Brand geraten, starker Rauch hatte sich entwickelt und im gesamten Gebäude verbreitet.