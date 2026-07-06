Nach Flammeninferno in Stuttgart: Abrissarbeiten auf Großmarkt gehen weiter

Stuttgart - Nach einem Brand auf dem Stuttgarter Großmarkt sollen im Laufe des Montags die Abrissarbeiten fortgesetzt werden. Auch die Feuerwehr sei mindestens noch bis zum Vormittag im Einsatz, wie es in einer Mitteilung hieß.

Die Abrissarbeiten laufen auf Hochtouren. © Enrique Kaczor/dpa

Über Nacht waren die Abrissarbeiten zeitweise eingestellt worden. Am Morgen soll ein privates Unternehmen den Brandschutt beseitigen. Einige Feuerwehrleute waren die Nacht über am Einsatzort, um Brandwache zu halten.

Falls nochmals Flammen auflodern, sollen sie diese schnell löschen.

Das Feuer war am Freitagabend auf dem Marktgelände ausgebrochen und hat das ganze Wochenende Hilfskräfte in Atem gehalten.

Laut Einschätzung der Ermittler entstand ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich, verletzt wurde niemand.