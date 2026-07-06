Nach Flammeninferno in Stuttgart: Abrissarbeiten auf Großmarkt gehen weiter
Von Marcel Gnauck
Stuttgart - Nach einem Brand auf dem Stuttgarter Großmarkt sollen im Laufe des Montags die Abrissarbeiten fortgesetzt werden. Auch die Feuerwehr sei mindestens noch bis zum Vormittag im Einsatz, wie es in einer Mitteilung hieß.
Über Nacht waren die Abrissarbeiten zeitweise eingestellt worden. Am Morgen soll ein privates Unternehmen den Brandschutt beseitigen. Einige Feuerwehrleute waren die Nacht über am Einsatzort, um Brandwache zu halten.
Falls nochmals Flammen auflodern, sollen sie diese schnell löschen.
Das Feuer war am Freitagabend auf dem Marktgelände ausgebrochen und hat das ganze Wochenende Hilfskräfte in Atem gehalten.
Laut Einschätzung der Ermittler entstand ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich, verletzt wurde niemand.
Kripo will Brandruine untersuchen
Nach dem Feuer wollen sich Kriminaltechnik und Kriminalpolizei am Montag ein Bild von der Lage machen. Die Kripo konnte bislang noch nicht richtig auf das Gelände.
Die Fachleute wollen Spuren sichern und schauen, ob sie herausfinden können, was zu dem Großbrand führte. Unter Umständen muss ein Sachverständiger eingeschaltet werden und ein Gutachten anfertigen.
Der Großmarkt ist eigenen Angaben zufolge der drittgrößte Handelsplatz für frische Waren in Deutschland.
Titelfoto: Enrique Kaczor/dpa