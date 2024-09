Restaurant "Da Capo" in Stuttgart brennt lichterloh!

Stuttgart - Noch im Sommer 2024 nahm das Restaurant "Da Capo" bei der TV-Sendung " Mein Lokal, Dein Lokal " teil, nun stand es lichterloh in Flammen.

Die Flammen schlugen in der Nacht aus dem Dachstuhl. © 7aktuell.de | NR

Am frühen Montagmorgen gegen 1.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Teckstraße in Stuttgart-Ost aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Stuttgart stand der Dachstuhl des italienischen Restaurants bereits in Vollbrand.

Mithilfe mehrerer Drehleitern und Wasserwerfern sowie Atemschutztrupps im Innenbereich konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden.