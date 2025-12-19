Rettung in letzter Sekunde? Schwer verletzte Person aus Brandwohnung geborgen

Stuttgart - Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart ist in der Nacht zum Freitag eine Person schwer verletzt worden.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen an. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilte, bemerkte eine Anwohnerin in der Steinhaldenstraße gegen 23.50 Uhr Rauch und Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus und verständigte die Einsatzkräfte.

Da vermutet wurde, dass sich noch jemand in der betroffenen Wohnung im vierten Stock befand, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an.

Das Feuer, das in der Küche ausgebrochen war, hatte bereits auf das Wohnzimmer übergegriffen. Einsatzkräfte brachen die Haustür auf und entdeckten eine schwer verletzte Person. Sie musste noch vor Ort vom Notarzt reanimiert und im Anschluss ins Krankenhaus gebracht werden.

Andere Hausbewohner konnten sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Gebäude wurde anschließend maschinell belüftet und die umliegenden Wohnungen auf Schadstoffe geprüft.