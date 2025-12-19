Rettung in letzter Sekunde? Schwer verletzte Person aus Brandwohnung geborgen

Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart ist in der Nacht zum Freitag eine Person schwer verletzt worden.

Stuttgart - Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart ist in der Nacht zum Freitag eine Person schwer verletzt worden.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen an.
Wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilte, bemerkte eine Anwohnerin in der Steinhaldenstraße gegen 23.50 Uhr Rauch und Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus und verständigte die Einsatzkräfte.

Da vermutet wurde, dass sich noch jemand in der betroffenen Wohnung im vierten Stock befand, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an.

Das Feuer, das in der Küche ausgebrochen war, hatte bereits auf das Wohnzimmer übergegriffen. Einsatzkräfte brachen die Haustür auf und entdeckten eine schwer verletzte Person. Sie musste noch vor Ort vom Notarzt reanimiert und im Anschluss ins Krankenhaus gebracht werden.

Andere Hausbewohner konnten sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Gebäude wurde anschließend maschinell belüftet und die umliegenden Wohnungen auf Schadstoffe geprüft.

Gegen 1 Uhr konnten die Bewohner zurück in ihr Zuhause. Die Brandwohnung bleibt derzeit jedoch unbewohnbar. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Feuers.

