Schrotthaufen steht lichterloh in Flammen: Warnung an die Bevölkerung

Mühlacker - Ein Brand in einer Recyclingfirma in Mühlacker (Enzkreis) sorgt am Samstagabend für eine starke Rauchentwicklung im Stadtgebiet und darüber hinaus.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung ging eine Warnung an die Bevölkerung im Enzkreis heraus. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Für das Stadtgebiet selbst wurde eine Warnung vor Geruchsbelästigung durch Rauchgase herausgegeben, wie die Integrierte Leitstelle Pforzheim-Enzkreis mitteilte.

Laut Polizei brennt es seit circa 18 Uhr in einem Betrieb an der Kanalstraße im Ortsteil Enzberg. Nach Angaben der Leitstelle steht eine größere Menge Elektroschrott im Außenbereich in Flammen.

Wegen der massiven Rauchentwicklung wurde die Straße im Bereich der Firma gesperrt. Vom Rauch sollen auch umliegende Gemeinden betroffen sein.