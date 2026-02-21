Schrotthaufen steht lichterloh in Flammen: Warnung an die Bevölkerung
Von Tizian Gerbing
Mühlacker - Ein Brand in einer Recyclingfirma in Mühlacker (Enzkreis) sorgt am Samstagabend für eine starke Rauchentwicklung im Stadtgebiet und darüber hinaus.
Für das Stadtgebiet selbst wurde eine Warnung vor Geruchsbelästigung durch Rauchgase herausgegeben, wie die Integrierte Leitstelle Pforzheim-Enzkreis mitteilte.
Laut Polizei brennt es seit circa 18 Uhr in einem Betrieb an der Kanalstraße im Ortsteil Enzberg. Nach Angaben der Leitstelle steht eine größere Menge Elektroschrott im Außenbereich in Flammen.
Wegen der massiven Rauchentwicklung wurde die Straße im Bereich der Firma gesperrt. Vom Rauch sollen auch umliegende Gemeinden betroffen sein.
Zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz. Weitere Details zu Ausmaß und Ursache des Feuers waren zunächst nicht bekannt.
Titelfoto: Waldemar Gress / EinsatzReport24