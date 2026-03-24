Senioren-Ehepaar bei Wohnungsbrand in Stuttgart schwer verletzt

Stuttgart - Ein verheerendes Feuer in Stuttgart hat am Montagabend zwei Schwerverletzte gefordert. Ein 71-jähriger Mann und eine 73-jährige Frau erlitten bei einem Brand in ihrer Wohnung Verletzungen.

Die Feuerwehr rückte im Großaufgebot aus. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Gegen 20.10 Uhr bemerkten mehrere aufmerksame Nachbarn des Mehrfamilienhauses in der Fasanenhofstraße den Brand und verständigten den Notruf.

Den Einsatzkräften gelang es, die 73-jährige Frau und den 71-jährigen Mann aus den verrauchten Räumen zu retten, beide mussten jedoch aufgrund ihrer schweren Verletzungen in Kliniken eingeliefert werden.

Ersten Ermittlungen zufolge nahm das Unglück in der Küche der Wohnung seinen Anfang. Warum dort ein Feuer ausbrach, ist aktuell noch Gegenstand der Untersuchungen.