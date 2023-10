Stuttgarter Feuerwehr schlägt Alarm: Mercedes-Bürogebäude in Brand!

Stuttgart - Am Samstagabend wurde ein Feuer auf dem Dach eines Bürogebäudes in Möhringen gemeldet.

Das betroffene Gebäude wird derzeit saniert. © SDMG / Schulz

Gegen 20 Uhr trafen die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Mercedes-Gebäude in der Epplestraße ein. Das Flachdach des Hauses stand in Flammen.

Die Feuerwehr berichtet von einem Brand der Bitumenabdichtung in etwa 20 Metern Höhe. Über den Treppenraum konnte schließlich ein Löschrohr auf das Dach befördert und die Flammen gelöscht werden.

Dank des schnellen Einsatzes konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde während des Einsatzes leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.