Verheerender Brand auf Großmarkt vorerst unter Kontrolle - aber immer noch kein Ende in Sicht

Stuttgart - Nach dem Ausbruch eines Brandes auf dem Stuttgarter Großmarkt konnte die Feuerwehr die Flammen gegen 12.30 Uhr unter Kontrolle bringen. Die Brandbekämpfung gestalte sich wegen der teilweise einsturzgefährdeten Gebäude schwierig, sagte Feuerwehrsprecher Daniel Anand. Die Einsatzkräfte konnten die Hallen lange Zeit nicht betreten und mussten das Feuer stattdessen von außen bekämpft.

Die Flammen drohten am Morgen auf andere Lagerhallen überzugreifen. Mithilfe von mehreren Drehleitern und Teleskopmasten gelang es der Feuerwehr, die Intensität des Brandes einzudämmen. Die Gefahr einer Ausweitung ist den Angaben nach dadurch gesunken. © Enrique Kaczor/dpa

Nachdem das Technische Hilfswerk Teile der Lagerhalle mit einem Bagger herausgerissen hatte, gelang es den Helfern schließlich, den Brand gegen 12.30 Uhr unter Kontrolle zu bringen.

"Die Feuerwehr Stuttgart ist weiterhin mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort im Einsatz und wird vom THW unterstützt", bestätigten die zuständigen Behörden. Dennoch werde man in den kommenden Stunden mit weiteren aufwendigen Löscharbeiten rechnen.

Das Feuer war am Freitagabend aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Was genau sich in den brennenden Hallen befindet, war zunächst ebenfalls unklar.

Auf dem Großmarkt sind mehr als 100 Import- und Großhandelsfirmen angesiedelt, die frische Waren wie Obst, Gemüse und Blumen an Hotels, Gaststätten und andere Gewerbekunden verkaufen.

Der Großmarkt ist eigenen Angaben zufolge der drittgrößte Handelsplatz für frische Waren in Deutschland. Er liegt im Stadtteil Wangen, direkt am Neckar. Die Verantwortlichen des Großmarkts waren zunächst nicht erreichbar.

Einen Brand in dieser Größenordnung und eine vergleichbar große Einsatzlage habe es in Stuttgart in den vergangenen Jahren nicht gegeben, sagte der Feuerwehrsprecher. Es handle sich um ein sehr "außergewöhnliches Ereignis".

Mehr als 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Technischem Hilfswerk waren in der Nacht im Einsatz. Am Morgen wurde ein Großteil des Personals abgelöst. Hinweise auf Verletzte gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht.