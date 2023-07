Wenn der Blitz voll einschlägt: Mehrere Dachstuhlbrände sorgen für sirenenreiche Nacht im Ländle

Ein Dachstuhlbrand sorgte in Steinheim für einen größeren Einsatz der Feuerwehr. © KS-Images.de/C.Mandu

Am Dienstagabend kam es gegen 22 Uhr in der Brühlstraße

in Steinheim zum Brand eines Dachstuhls an einem Einfamilienhaus.

Aufgrund von Zeugenaussagen wird zum derzeitigen Stand der Ermittlungen

davon ausgegangen, dass ein Blitzeinschlag den Brand verursacht hat.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 250.000

Euro. Die Bewohner des Hauses konnten dieses selbstständig verlassen,

verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren Steinheim, Marbach,

Erdmannhausen, Kirchberg, Murr und Ludwigsburg waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort und hatten das Feuer gegen Mitternacht gelöscht.

Das Polizeirevier Marbach war mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.