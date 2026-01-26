Flughafen betroffen? So kommt Stuttgart durchs Schnee-Chaos
Von Martin Oversohl, Tizian Gerbing, Valentin Gensch, Johanna Baumann
Stuttgart - Wetter-Chaos in Stuttgart: Der massive Schneefall hat auch die Feuerwehr in der Landeshauptstadt vor große Herausforderungen gestellt.
Um die Einsatzbereitschaft trotz der extremen Straßenverhältnisse zu sichern, rüsteten Berufs- und Freiwillige Feuerwehr Stuttgart bereits am Sonntagabend zahlreiche Fahrzeuge mit Schneeketten aus.
Mehrfach mussten die Einsatzkräfte ausrücken, um festgefahrene Linienbusse oder sogar andere Einsatzfahrzeuge aus den Schneemassen zu befreien.
Auch bei medizinischen Notfällen leistete die Feuerwehr Amtshilfe, um Patienten über die tief verschneiten Wege sicher zum Rettungswagen zu transportieren.
Für besonderes Aufsehen sorgte ein Notruf gegen 21 Uhr aus der Adalbert-Stifter-Straße in Stuttgart-Freiberg. Anwohner meldeten eine Explosion mit deutlichem Feuerschein. Ein Großaufgebot rückte daraufhin unter schweren Bedingungen in den Stadtteil aus.
Ein Brand konnte laut Feuerwehr vor Ort nicht festgestellt werden. Es wird vermutet, dass Unbekannte Feuerwerk gezündet hatten.
S-Bahn-Verkehr in Stuttgart betroffen
Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) meldete witterungsbedingt Ausfälle und Verspätungen auf sämtlichen S-Bahn-Linien. Unter anderem konnten mehrere Weichen nicht bedient werden. "Ein reibungsloser Betriebsstart kann nicht gewährleistet werden", teilte der VVS mit. Die S-Bahnen sollten den ganzen Tag über nur im 30-Minuten-Takt fahren, weitere Verzögerungen und Ausfälle waren möglich.
Auch der Regionalverkehr war von den winterlichen Bedingungen betroffen. "Gänzlich spurlos geht das Wetter auch an den Regionalzügen nicht vorbei", so ein Sprecher des Verbunds.
Die Stuttgarter Stadtbahnen hingegen rollten laut VVS planmäßig, auch der Busverkehr blieb weitgehend stabil – lediglich kleinere Verspätungen wurden gemeldet.
So ist die Situation am Flughafen Stuttgart
Die starken Schneefälle im Raum Stuttgart haben am Flughafen der Landeshauptstadt für wenige Einschränkungen gesorgt. Seit Betriebsstart um 6 Uhr morgens seien fünf Flüge mit etwa zehn bis 15 Minuten leicht verspätet gewesen, sagte eine Sprecherin.
Ein Zubringerflug nach Frankfurt sei gestrichen worden. Am Sonntagabend wurde der Sprecherin zufolge die Landebahn zweimal kurzzeitig gesperrt, um den Schnee zu räumen. Größere Verzögerungen habe es nicht gegeben.
Die Sprecherin des Flughafens ging davon aus, dass im Laufe des Tages wegen des Wetters voraussichtlich keine weiteren Verspätungen dazukommen dürften. Für den Montag waren 150 Starts und Landungen am größten Flughafen in Baden-Württemberg geplant.
Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Stuttgart, Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart