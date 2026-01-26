Flughafen betroffen? So kommt Stuttgart durchs Schnee-Chaos

Stuttgart - Wetter-Chaos in Stuttgart : Der massive Schneefall hat auch die Feuerwehr in der Landeshauptstadt vor große Herausforderungen gestellt.

Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. © Feuerwehr Stuttgart

Um die Einsatzbereitschaft trotz der extremen Straßenverhältnisse zu sichern, rüsteten Berufs- und Freiwillige Feuerwehr Stuttgart bereits am Sonntagabend zahlreiche Fahrzeuge mit Schneeketten aus.

Mehrfach mussten die Einsatzkräfte ausrücken, um festgefahrene Linienbusse oder sogar andere Einsatzfahrzeuge aus den Schneemassen zu befreien.

Auch bei medizinischen Notfällen leistete die Feuerwehr Amtshilfe, um Patienten über die tief verschneiten Wege sicher zum Rettungswagen zu transportieren.

Für besonderes Aufsehen sorgte ein Notruf gegen 21 Uhr aus der Adalbert-Stifter-Straße in Stuttgart-Freiberg. Anwohner meldeten eine Explosion mit deutlichem Feuerschein. Ein Großaufgebot rückte daraufhin unter schweren Bedingungen in den Stadtteil aus.

Ein Brand konnte laut Feuerwehr vor Ort nicht festgestellt werden. Es wird vermutet, dass Unbekannte Feuerwerk gezündet hatten.