K.-o.-Tropfen auf Toilettenpapier? Das sagen Experten dazu

In den sozialen Medien kursieren Warnungen vor K.-o.-Tropfen auf Toilettenpapier.

Von Lara Vonwald

Stuttgart - In den sozialen Medien kursieren Warnungen vor K.-o.-Tropfen auf Toilettenpapier. Doch ist da wirklich etwas dran? TAG24 macht mit der Polizei, Ärzten und einem Toxikologen den Faktencheck.

K.-o.-Tropfen werden sehr unwahrscheinlich über das Toilettenpapier aufgenommen. © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa Bei dieser angeblich neuen Masche sollen die K.-o.-Tropfen nicht wie sonst üblich in Getränke geträufelt werden, sondern auf Toilettenpapier.

Über die Schleimhäute sollen die Drogen dann in den Körper gelangen. Einige Narrenzünfte empfehlen ihren Mitgliedern, Taschentücher mit auf die Toilette zu nehmen. Stuttgart Neuheiten und Urlaubsideen: Das erwartet Euch bei der Reisemesse CMT in Stuttgart Besucher von Fastnachtsveranstaltungen werden besonders gewarnt, denn um diese Jahreszeit kommen viele Leute dicht zusammen. Doch was ist dran an diesem Gerücht?

TAG24 hat bei der Polizei Stuttgart nachgefragt. "Solche Fälle sind uns nicht bekannt", sagt Tobias Kutter von der Polizei Stuttgart. Meist werden K.-o.-Tropfen über Getränke verabreicht. Besteht der Verdacht, dass einer Person solche Tropfen verabreicht wurden, dann wird eine Blutprobe entnommen und auf diese Mittel untersucht. Auch der Konstanzer Polizei sind keine Fälle bekannt. Die Beamten schreiben auf Facebook: "Nach aktuellem Stand liegen uns keine entsprechenden Fälle vor." Die Vorgehensweise sei der Polizei nicht bekannt.

Vorgehen unwahrscheinlich

Toxikologie Dr. Rainer Dahlenburg kennt keinen Fall und hält das Vorgehen für unrealistisch. © Rainer Dahlenburg Dr. Rainer Dahlenburg, Apotheker für Pharmakologie und Toxikologie hält das Vorgehen für "sehr unwahrscheinlich". Damit eine Wirkung erzielt werde, müsste das Toilettenpapier feucht sein. Die Stoffe sind ölig und es müsste ungefähr ein Gramm aufgenommen werden. "Das müssen Toilettenbenutzer mitbekommen, dass das nicht normal ist", erklärt Dahlenburg. In Getränken werden K.o.-Tropfen hingegen häufig aufgenommen. Die Wirkung setzt in Kombination mit Alkohol ein. "Die Personen sind dann willenlos, aber handlungsfähig", sagt Dahlenburg. Außerdem haben sie keine Erinnerungen an diese Zeit. Stuttgart Was passiert bei einem großflächigen Stromausfall? Stuttgart hat nun 26 Leuchttürme K.-o.-Tropfen sind auch als Vergewaltigungsdroge bekannt. Unter K.o. versteckt sich die Abkürzung "knock out", was die Tropfen meist mit ihren Opfern machen. Oft ist in K.-o.-Tropfen Gammahydroxybutyrat (GHB) oder Gamma-Butyrolacton (GBL) das auch als Liquid Ecstasy bezeichnet wird, enthalten. Es gibt aber auch Medikamente in Tablettenform, wie Benzodiazepine, die ähnlich wirken.

Notarzt sind keine Fälle bekannt