Was passiert bei einem großflächigen Stromausfall? Stuttgart hat nun 26 Leuchttürme

Stuttgart - Die Stadt bereitet sich auf den Ernstfall vor. 26 Notfall-Leuchttürme stehen nun in den Bezirken und dienen als Anlaufstelle bei Naturkatastrophen, längeren Stromausfällen oder großen Unfällen.

Bei einem längeren Stromausfall funktioniert das Mobilfunk- und Telefonnetz nicht mehr. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Bei einem Stromausfall würde auch das Telefon‐ und Mobilfunknetz ausfallen, teilt die Stadt Stuttgart mit. Über einen Leuchtturm könnten dann über Fahrzeugfunk der Einsatzfahrzeuge Notfälle an die Leitstelle gemeldet werden.

Rund 30 Minuten dauert es, bis ein Notfall-Leuchtturm aktiviert ist. Die Leuchttürme werden von der Freiwilligen Feuerwehr und der DLRG besetzt. 23 Standorte sind bei der Feuerwehr, drei in Hallenbädern.

Im Notfall könnten sich Bürger, die Hilfe benötigen, an die Leuchttürme wenden, von dort aus, kann über Funk die Leitstelle informiert werden. In den kommenden Monaten finden Schulungen der Standorte statt.