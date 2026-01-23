Stuttgarter Stadtbahn fährt nach Oberleitungsschaden wieder

Stuttgart - Auf einer vielbefahrenen Stadtbahnstrecke in Stuttgart hat ein Oberleitungsschaden am Mittag für erhebliche Störungen gesorgt. Ein Zug der Linie U7 blieb dabei mitten auf einer Kreuzung stehen, wie ein Polizeisprecher sagte.

An der Oberleitung werden Reparaturen durchgeführt. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Die Fahrgäste hätten die Bahn verlassen müssen. Dazu musste die Kreuzung Charlottenstraße Ecke Alexanderstraße gesperrt werden.

Wie es genau zu dem Schaden kam, blieb zunächst unklar. Der Vorfall wirkte sich auf mehrere Linien aus. Betroffen waren die Stadtbahnlinien U5, U6, U7, U12 und U15.