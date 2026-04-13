13.04.2026 10:26 Frühlingsfest auf dem Wasen steht an: Alles Wichtige zur großen Sause in Stuttgart

Es darf gezapft und gefeiert werden auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Was macht die große Sause auf dem Cannstatter Wasen in diesem Jahr besonders?

Von Martin Oversohl Stuttgart - Festzelte, Achterbahnen, Krämermarkt: Vom 18. April bis 10. Mai dreht sich auf dem Cannstatter Wasen wieder alles ums Stuttgarter Frühlingsfest. Mehr als 200 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute kommen auf dem Areal am Neckar zusammen.

Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter 2,2 Millionen Besucher. (Archivbild) © Christoph Schmidt/dpa Insgesamt wird an 23 Tagen gefeiert. Los geht es am 18. April ziemlich pünktlich um 11.30 Uhr, wenn das erste Fass vom "Wasen-Bürgermeister" Thomas Fuhrmann im Festzelt "Beim Benz" angestochen wird. Alle Geschäfte sind traditionell schon ab 11 Uhr in Betrieb. Bis zum 10. Mai ist der Wasen danach montags bis freitags ab 12 und samstags sowie sonntags ab 11 Uhr geöffnet. Schluss ist zwischen Sonntag und Donnerstag um 23 Uhr, freitags und samstags um Mitternacht. Am 30. April wird wegen des folgenden Feiertags erst um Mitternacht geschlossen. Am 1. Mai, dem "Tag der Arbeit", wird auch auf dem Frühlingsfest länger geschafft, Start ist dann bereits um 11 Uhr. Stuttgart Leiche nahe dem Karlsruher Hauptbahnhof gefunden Rund 2,2 Millionen Menschen kamen 2025 zum Frühlingsfest - Rekord. Offiziell werden in diesem Jahr rund 1,5 Millionen Besucher erwartet, wie es auf der Homepage der Veranstalter heißt. Gezählt wird elektronisch.

Wann lohnt es sich am meisten für Familien?

Insgesamt sind neben den vier Festzelten auch zahlreiche Fahrgeschäfte mit Action-Attraktionen aufgebaut - dazu zählen Infinity, der Polyp, Flipper und der Eurocoaster. Auch die Super-Rutsche, das Riesenrad "Bellevue", der Kettenflieger "Aeronaut" und der Freifallturm "Fortress Tower" stehen wieder auf dem Wasen - ebenso wie Schieß- und Wurfbuden, Autoscooter und etliche Losbuden sowie mehr als 20 Stände auf dem Krämermarkt. Dort werden Trachten und Textilien, Haushaltswaren, Schmuck und Gewürze angeboten. Der Besuch auf dem Rummel am Neckar-Ufer könnte sich für Familien besonders an den drei Familien-Mittwochstagen 22.4., 29.4. und 6.5. auszahlen. Viele Schausteller, Gastronomen und Marktkaufleute bieten dann ermäßigte Preise an, obendrein sind Stelzenläufer und Luftballonkünstler unterwegs. Auch das Parken ist an den Familientagen auf dem Wasen-Parkplatz P10 günstiger.

Was kostet eine Maß Bier?

Materialengpässe, gestiegene Kosten für Personal und Energie sowie die höhere Platzmiete treiben die Bierpreise Jahr für Jahr in die Höhe. © Christoph Schmidt/dpa In diesem Jahr müssen Besucher auf dem Frühlingsfest aber nicht mit einem weiteren Kostenanstieg rechnen. Der Preis für einen Liter im Festzelt soll auf dem Vorjahresniveau des Cannstatter Volksfests bleiben, das stets im Oktober gefeiert wird. Damals kostete eine Maß Bier bis zu 15,20 Euro, die günstigste lag bei 14,40 Euro. Vor etwas mehr als zehn Jahren waren es noch 9,80 Euro. Der Bummel über das Cannstatter Volksfest ist kostenlos, der Eintritt in ein Festzelt ebenfalls.

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