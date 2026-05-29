Grauer Korpus, bunter Deckel: Wieso Stuttgart auf neue Mülltonnen umstellt

Stuttgart - Die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) stellt ihr System bei den Abfallbehältern um. Künftig haben neue Mülltonnen einen einheitlich grauen Korpus. Die gewohnte Zuordnung für die Mülltrennung erfolgt dann ausschließlich über den Deckel.

Jetzt mit grauem Korpus: So sollen die neuen Abfallbehälter in der Landeshauptstadt aussehen. © Stadt Stuttgart/AWS

Das städtische Tochterunternehmen setzt bei den neuen Modellen auf einen deutlich höheren Anteil an recyceltem Kunststoff, sogenannten Rezyklaten.

Der einheitlich graue Korpus der Behälter besteht künftig zu 100 Prozent aus wiederverwertetem Material, bei den farbigen Deckeln liegt der Anteil bei 80 Prozent.

Für komplett farbige Tonnen wird meist sortenreiner, neuer Kunststoff benötigt. Das Rezyklat für die neuen Tonnen wird hingegen aus gemischten Kunststoffen granuliert und eingeschmolzen. Laut Stadt sei das ein Vorgang, der bis zu zehnmal wiederholt werden kann und so die Kreislaufwirtschaft stärkt.

Bei der Mülltrennung im Alltag behalten die Deckel ihre bekannten Farben. Grün steht dabei weiterhin für Altpapier, Grau für Restmüll und Braun für Biomüll.