Trauer im Stuttgarter Zoo Wilhelma: Vierter Koala innerhalb eines Jahres gestorben

Stuttgart - Erneut große Trauer im Stuttgarter Zoo Wilhelma: Bereits der vierte Koala innerhalb eines Jahres ist dort gestorben.

Das Koala-Jungtier Jingeri verstarb vergangene Woche im Stuttgarter Zoo Wilhelma. © -/Wilhelma Stuttgart/dpa

Das Koala-Mädchen Jingeri starb bereits vergangene Woche aus noch unklaren Gründen, wie ein Sprecher des Zoos sagte.

Es seien Entzündungen in Nieren und der Leber des Tieres gefunden worden. Man wolle sich erneut äußern, wenn man mehr wisse, hieß es.

Das Jungtier war erst vergangenes Jahr in der Wilhelma geboren worden. Jingeri sei das letzte lebende Jungtier aus dem Stuttgarter Zoo gewesen.