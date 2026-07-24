Nostalgie pur: Freiluftkino in Stuttgart zeigt analoge Filmklassiker im Park
Stuttgart - Filmfans und Nostalgiker dürfen sich in diesem Jahr auf ganz besondere Spätsommerabende in Stuttgart freuen. Das Kulturamt der Landeshauptstadt lädt zu vier Kinoabenden unter freiem Himmel.
Die Veranstaltungen finden an Samstagen zwischen dem 29. August und dem 19. September statt und beginnen jeweils um 19.30 Uhr, wie die Stadt mitteilte. Der Diskjockey und Kulturvermittler Andreas Vogel moderiert die Abende.
Bevor die eigentlichen Filmvorführungen mit stilechten 35-Millimeter-Projektoren bei Einbruch der Dunkelheit starten, sorgen wechselnde DJs mit Soul-Musik von echten Schallplatten für die passende Einstimmung.
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Besucherinnen und Besucher werden lediglich darum gebeten, sich eigene Picknickdecken und gemütliche Sitzgelegenheiten in den Park mitzubringen.
Inhaltlich rückt die Open-Air-Reihe den Neuen Deutschen Film in den Fokus. Ende der 1960er Jahre brachen junge Regisseure bewusst mit dem bis dahin dominierenden Heimatfilm. Besonders bemerkenswert für das Kino dieser Zeit waren die erstmals selbstbewussten Frauenfiguren.
Das Programm der Open-Air-Reihe
Den Auftakt macht am 29. August die Komödie "Zur Sache, Schätzchen" von May Spils, musikalisch untermalt von DJ Andreas Vogel. Eine Woche später, am 5. September, flimmert "Rote Sonne" von Rudolf Thome über die Leinwand, begleitet von DJ Malayka.
Am 12. September steht "Playgirl" von Regisseur Will Tremper auf dem Programm, während DJ Konrad Kuhn an den Plattentellern steht.
Den großen Abschluss bildet am 19. September der Film "Götter der Pest" von Rainer Werner Fassbinder mit den Klängen von DJ Koro.
Sollte das spätsommerliche Wetter an einem der Samstage nicht mitspielen, fallen die Filmabende laut Stadt nicht ins Wasser. Die Vorführungen werden in diesem Fall in die nahegelegene Berger Kirche verlegt.
Titelfoto: Fabian Kühfuß