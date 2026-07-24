Nostalgie pur: Freiluftkino in Stuttgart zeigt analoge Filmklassiker im Park

Stuttgart - Filmfans und Nostalgiker dürfen sich in diesem Jahr auf ganz besondere Spätsommerabende in Stuttgart freuen. Das Kulturamt der Landeshauptstadt lädt zu vier Kinoabenden unter freiem Himmel.

Gezeigt werden Spielfilme auf 35mm-Film mit dem charakteristischen mechanischen Laufgeräusch der Projektoren. © Fabian Kühfuß

Die Veranstaltungen finden an Samstagen zwischen dem 29. August und dem 19. September statt und beginnen jeweils um 19.30 Uhr, wie die Stadt mitteilte. Der Diskjockey und Kulturvermittler Andreas Vogel moderiert die Abende.

Bevor die eigentlichen Filmvorführungen mit stilechten 35-Millimeter-Projektoren bei Einbruch der Dunkelheit starten, sorgen wechselnde DJs mit Soul-Musik von echten Schallplatten für die passende Einstimmung.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Besucherinnen und Besucher werden lediglich darum gebeten, sich eigene Picknickdecken und gemütliche Sitzgelegenheiten in den Park mitzubringen.

Inhaltlich rückt die Open-Air-Reihe den Neuen Deutschen Film in den Fokus. Ende der 1960er Jahre brachen junge Regisseure bewusst mit dem bis dahin dominierenden Heimatfilm. Besonders bemerkenswert für das Kino dieser Zeit waren die erstmals selbstbewussten Frauenfiguren.