Großeinsatz am Flughafen Stuttgart: Gepäckstück sorgt für Chaos
Stuttgart - Im Sicherheitsbereich des Flughafens in Stuttgart kam es am Donnerstag zu einem großen Einsatz der Bundespolizei. Nun steht fest: Ein verdächtiges Gepäckstück war die Ursache.
Die Sicherheitskontrollen wurden mittlerweile wieder geöffnet. "Fluggäste werden dennoch gebeten, bei der Anreise ausreichend Zeit einzuplanen. 2 Stunden vor Abflug lautet die Empfehlung", teilte der Flughafen am Nachmittag mit.
"Landungen sind davon nicht betroffen. Wir bitten um Verständnis und danken für die Geduld", hieß es auf der offiziellen Webseite des Flughafens. Es kam zu Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle, Flugverspätungen und Flugausfällen.
Am Mittag informierte die Bundespolizei über X: "Aufgrund polizeilicher Maßnahmen wird der Sicherheitsbereich am Flughafen Stuttgart derzeit geräumt." Ingesamt mussten rund 500 Reisende den Sicherheitsbereich verlassen.
Die Passagiere, die sich bereits an den Gates befunden hatten, mussten noch einmal in den öffentlichen Bereich des Flughafens zurück und neu kontrolliert werden.
Bei rund zehn Abflügen gab es Verspätungen von über zwei Stunden.
Gepäckstück war die Ursache
"Im Rahmen der Luftsicherheitskontrollen wurde ein Gepäckstück gegen 9.40 Uhr festgestellt, das zunächst keiner Person eindeutig zugeordnet werden konnte", klärte die Bundespolizei auf.
Zudem bestand der Verdacht, dass das betreffende Gepäckstück in den Sicherheitsbereich gelangt sein könnte. Zur Gewährleistung der Luftsicherheit und einer möglichen Gefährdung kam es zu behördlichen Maßnahmen.
Bei der Durchsuchung des Sicherheitsbereichs konnte jedoch kein verdächtiges Gepäckstück festgestellt werden. Gegen 13.40 Uhr war der Polizeieinsatz beendet.
Erstmeldung: 12.06 Uhr, aktualisiert um 15.54 Uhr.
Titelfoto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa