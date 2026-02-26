Großeinsatz am Flughafen Stuttgart: Gepäckstück sorgt für Chaos

Stuttgart - Im Sicherheitsbereich des Flughafens in Stuttgart kam es am Donnerstag zu einem großen Einsatz der Bundespolizei. Nun steht fest: Ein verdächtiges Gepäckstück war die Ursache.

Die Bundespolizei sperrte einen Flughafenbereich ab. © Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Die Sicherheitskontrollen wurden mittlerweile wieder geöffnet. "Fluggäste werden dennoch gebeten, bei der Anreise ausreichend Zeit einzuplanen. 2 Stunden vor Abflug lautet die Empfehlung", teilte der Flughafen am Nachmittag mit.

"Landungen sind davon nicht betroffen. Wir bitten um Verständnis und danken für die Geduld", hieß es auf der offiziellen Webseite des Flughafens. Es kam zu Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle, Flugverspätungen und Flugausfällen.

Am Mittag informierte die Bundespolizei über X: "Aufgrund polizeilicher Maßnahmen wird der Sicherheitsbereich am Flughafen Stuttgart derzeit geräumt." Ingesamt mussten rund 500 Reisende den Sicherheitsbereich verlassen.

Die Passagiere, die sich bereits an den Gates befunden hatten, mussten noch einmal in den öffentlichen Bereich des Flughafens zurück und neu kontrolliert werden.

Bei rund zehn Abflügen gab es Verspätungen von über zwei Stunden.