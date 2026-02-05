Großer Stromausfall in Stuttgart! Sogar Ampeln betroffen

Stuttgart - In Stuttgart ist am Donnerstagmorgen im Stadtgebiet der Strom ausgefallen!

Die Ursache für den Stromausfall ist noch unbekannt. (Symbolfoto) © Christoph Schmidt/dpa

Auch einige Ampeln sind ausgefallen, teilt die Polizei mit. Kurz nach 10 Uhr fiel der Strom in Stuttgart aus. Auch im Polizeirevier wurde es für ungefähr zwei Sekunden dunkel, berichtet ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24.

Der Strom läuft inzwischen wieder, doch die Auswirkungen sind zu spüren. Einige Ampeln funktionieren noch nicht. Die Polizei versucht den Verkehr zu regeln.

Unklar ist noch, wo genau der Strom ausgefallen ist und auch wie viele Menschen davon betroffen waren.

Stuttgart Netze bestätigt den Stromausfall ebenfalls. In Kürze will das Unternehmen der Stadtwerke Stuttgart eine Pressemitteilung herausgeben.