Großer Stromausfall in Stuttgart! Sogar Ampeln betroffen
Stuttgart - In Stuttgart ist am Donnerstagmorgen im Stadtgebiet der Strom ausgefallen!
Auch einige Ampeln sind ausgefallen, teilt die Polizei mit. Kurz nach 10 Uhr fiel der Strom in Stuttgart aus. Auch im Polizeirevier wurde es für ungefähr zwei Sekunden dunkel, berichtet ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24.
Der Strom läuft inzwischen wieder, doch die Auswirkungen sind zu spüren. Einige Ampeln funktionieren noch nicht. Die Polizei versucht den Verkehr zu regeln.
Unklar ist noch, wo genau der Strom ausgefallen ist und auch wie viele Menschen davon betroffen waren.
Stuttgart Netze bestätigt den Stromausfall ebenfalls. In Kürze will das Unternehmen der Stadtwerke Stuttgart eine Pressemitteilung herausgeben.
Die Feuerwehr Stuttgart berichtet auf Anfrage von TAG24, dass nach dem Stromausfall mehrere Brandmeldeanlagen ausgelöst haben. Einsätze fanden in Stuttgart-Feuerbach, im Stadtgebiet und auch im Osten statt.
Auch bei der Feuerwehr war der Strom kurzzeitig weg. Die integrierte Leitstelle musste mit einem Notstromaggregat betrieben werden.
Die Ursache für den Stromausfall ist ebenso unbekannt. Auch wann der Verkehr wieder durch Ampeln geregelt wird, ist unklar.
TAG24 bleibt für Euch dran.
Erstmeldung vom 5. Februar 2026, 10.36 Uhr; letzte Aktualisierung 11.10 Uhr.
Titelfoto: Christoph Schmidt/dpa