Hinter die Kulissen hören: Wilhelma Stuttgart stellt sich Fragen einer Journalistin

Stuttgart - Pünktlich zur Weihnachtszeit beschenkt der Zoologisch-Botanische Garten in Stuttgart seine Fans mit einem neuen Format für die Ohren.

Mit dem neuen Audio-Angebot will der Zoo einen Blick hinter die Kulissen geben und offene Fragen beantworten. © Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

Unter dem Titel "Bilby, Bromelien & Biodiversität" veröffentlicht die Wilhelma ab dem 19. Dezember ihren ersten eigenen Podcast. Das neue Angebot soll künftig monatlich erscheinen und tiefe Einblicke in den Artenschutz und den Alltag des Zoos gewähren.

Das Ziel des Formats ist es, Themen Raum zu geben, die im normalen Zoobesuch oft zu kurz kommen.

Wilhelma-Direktor Dr. Thomas Kölpin erklärt: "Der Podcast bietet uns ein Format, in dem wir detailliert und intensiv über Themen reden können, die uns hier in der Wilhelma bewegen."

Dabei stehen sowohl die Tiere und Pflanzen im Vordergrund als auch Forschung und Artenschutzprojekte. Kölpin betont zudem, dass man sich auch bewusst "schwierigere und sogar kontroverse Themen" vornehmen wolle.