Hinter die Kulissen hören: Wilhelma Stuttgart stellt sich Fragen einer Journalistin
Stuttgart - Pünktlich zur Weihnachtszeit beschenkt der Zoologisch-Botanische Garten in Stuttgart seine Fans mit einem neuen Format für die Ohren.
Unter dem Titel "Bilby, Bromelien & Biodiversität" veröffentlicht die Wilhelma ab dem 19. Dezember ihren ersten eigenen Podcast. Das neue Angebot soll künftig monatlich erscheinen und tiefe Einblicke in den Artenschutz und den Alltag des Zoos gewähren.
Das Ziel des Formats ist es, Themen Raum zu geben, die im normalen Zoobesuch oft zu kurz kommen.
Wilhelma-Direktor Dr. Thomas Kölpin erklärt: "Der Podcast bietet uns ein Format, in dem wir detailliert und intensiv über Themen reden können, die uns hier in der Wilhelma bewegen."
Dabei stehen sowohl die Tiere und Pflanzen im Vordergrund als auch Forschung und Artenschutzprojekte. Kölpin betont zudem, dass man sich auch bewusst "schwierigere und sogar kontroverse Themen" vornehmen wolle.
Zoodirektor und Journalistin hinterm Mikrofon
Durch die Sendung führen zwei Stimmen, die unterschiedliche Perspektiven einbringen. Auf der einen Seite steht der Experte und Wilhelma-Direktor Dr. Thomas Kölpin, auf der anderen Seite die Journalistin Laura Cloppenburg.
Für Cloppenburg ist das neue Projekt besonders reizvoll: "Als Journalistin reizt es mich, hinter die Kulissen zu blicken. Und schließlich ist es eine Berufskrankheit: Ich löchere Menschen gerne mit Fragen."
Wer in den Podcast reinhören möchte, kann dies ab dem kommenden Freitag (19. Dezember) auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Amazon Music und Apple Podcasts tun.
Titelfoto: Bildmontage: Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann