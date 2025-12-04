Vorweihnachtliche Stimmung: Hoher Besuch in Stuttgarter Wilhelma

Stuttgart - Zwischen exotischen Pflanzen und wilden Tieren wird es am kommenden Samstag in der Stuttgarter Wilhelma besonders festlich. Der Nikolaus hat sich angekündigt.

Ein Foto mit dem Nikolaus vor der Kulisse der Wilhelma dürfte ein besonderes Andenken sein. © Wilhelma Stuttgart/Lisa-Marie Grimmer

Wer dem weißbärtigen Mann im Bischofsgewand begegnen möchte, sollte sich die Zeiten vormerken: Von 10 bis 11.30 Uhr sowie am Nachmittag von 13.30 bis 15 Uhr ist der Nikolaus im unteren Parkteil unterwegs.

In seinem Sack hat er Mandarinen und kleine Überraschungen, die er an die Kinder verteilt. Auch für Erinnerungsfotos steht er bereit.

Der Besuch am 6. Dezember ist mittlerweile eine feste Tradition des Stuttgarter Zoos. Bereits jetzt sorgen die Weihnachtsstern-Ausstellung in der historischen Gewächshauszeile und die winterlich bepflanzten Beete am Haupteingang für Adventsstimmung.

Mit der Aktion erinnert die Wilhelma an den historischen Bischof Nikolaus von Myra, der im 4. Jahrhundert in der heutigen Türkei lebte. Er galt als besonders barmherzig und teilte seinen Besitz mit den Armen.