Nach Messer-Angriff auf Polizisten: Vater verurteilt

Rosengarten/Heilbronn - Weil er bei der Wegnahme seiner Kinder einen Polizisten mit einem Messer attackiert hat, soll ein Vater ins Gefängnis.

Am 1. Juli griff ein Mann (35) einen Polizisten mit einem Messer an, da er seine Kinder an das Jugendamt übergeben wollte. © Marius Bulling/onw-images/dpa

Das Landgericht Heilbronn verurteilte den Mann am Montag wegen versuchten Totschlags und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren, wie eine Sprecherin mitteilte. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig.

Mehrere Medien hatten über die Entscheidung berichtet.

Hintergrund des Vorfalls Anfang Juli in der Gemeinde Rosengarten im Landkreis Schwäbisch Hall im Nordosten Baden-Württembergs war der Einsatz eines Gerichtsvollziehers gewesen. Dieser sollte die beiden fünfjährigen Kinder der Familie in Obhut nehmen und an das Jugendamt übergeben.

Doch der Vater griff einen Polizisten, der den Gerichtsvollzieher begleitete, mit einem Brotmesser an. Weil das Messer nicht durch die Schutzweste des Beamten drang, wurde dieser nicht verletzt.

Danach soll sich der Vater mit seinen fünf Jahre alten Kindern in der Wohnung verschanzt haben.

Erst nach mehreren Stunden stürmten Spezialeinsatzkräfte laut Anklage die Wohnung, überwältigten den Mann und befreiten die Kinder.