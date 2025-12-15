Bahn will bis Mitte 2026 neuen Starttermin für Stuttgart 21

Stuttgart - Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer müssen sich noch einige Monate gedulden, bis klar ist, wann das Bahnprojekt Stuttgart 21 in Betrieb gehen wird.

Das Bahnprojekt wird bereits seit 2010 gebaut und sollte ursprünglich 2019 eröffnet werden. © Bernd Weißbrod/dpa

Man werde bis spätestens Mitte 2026 ein neues Inbetriebnahmekonzept erarbeiten, sagte Bahnchefin Evelyn Palla nach einem Treffen mit Projektpartnern in Stuttgart. Es sei wichtig, keine Schnellschüsse zu machen. Deswegen werde man das Projekt in den kommenden Wochen umfassend überprüfen.

Bis Ende 2027 müssen die Fahrgäste aber wohl mindestens warten. Ein Inbetriebnahmedatum vor Ende 2027 könne sie sich schwer vorstellen, sagte Palla. "Aber ansonsten ist erst mal kein Inbetriebnahmedatum ausgeschlossen."

Im November war bekannt geworden, dass auch die für Ende 2026 geplante Teileröffnung des neuen Tiefbahnhofs in der baden-württembergischen Landeshauptstadt nicht zu halten sein wird.

Ein neues Eröffnungsdatum gibt es bisher nicht. Als Grund für die erneute Verschiebung nannte Palla Probleme bei der Digitalisierung des Bahnknotens.