Junger Mann will 16-Jährige vergewaltigen - Jugendliche kann sich gerade noch retten

Eine 16-Jährige wurde beinahe von einem 20-Jährigen vergewaltigt. Durch ihre lauten Schreie konnte schlimmeres verhindert werden.

Von Helena Lanke

Ludwigshafen - Verhinderte Vergewaltigung: Ein Mann wollte eine 16-Jährige in Ludwigshafen sexuell missbrauchen - sie konnte zum Glück noch rechtzeitig auf sich aufmerksam machen.

Die Polizei konnte die 16-Jährige rechtzeitig vor einer Vergewaltigung retten. (Symbolfoto)
Die Polizei konnte die 16-Jährige rechtzeitig vor einer Vergewaltigung retten. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr wollte ein 20-Jähriger eine Teenagerin auf einem zentral gelegenen Volleyballfeld vergewaltigen. Laut Polizei konnte die 16-Jährige durch laute Schreie Schlimmeres verhindern.

Zeugen wurden hellhörig und alarmierten umgehend die Beamten. Bei deren Ankunft nahmen sie den jungen Mann fest - er leistete keinen Widerstand.

Anschließend kam der Tatverdächtige in ein Jugendgefängnis.

Weshalb sich die Minderjährige so zeitig auf dem Volleyballfeld aufhielt und ob sich Täter und Opfer kannten, wurde bisher nicht offen gelegt.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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