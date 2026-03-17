Junger Mann will 16-Jährige vergewaltigen - Jugendliche kann sich gerade noch retten
Ludwigshafen - Verhinderte Vergewaltigung: Ein Mann wollte eine 16-Jährige in Ludwigshafen sexuell missbrauchen - sie konnte zum Glück noch rechtzeitig auf sich aufmerksam machen.
Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr wollte ein 20-Jähriger eine Teenagerin auf einem zentral gelegenen Volleyballfeld vergewaltigen. Laut Polizei konnte die 16-Jährige durch laute Schreie Schlimmeres verhindern.
Zeugen wurden hellhörig und alarmierten umgehend die Beamten. Bei deren Ankunft nahmen sie den jungen Mann fest - er leistete keinen Widerstand.
Anschließend kam der Tatverdächtige in ein Jugendgefängnis.
Weshalb sich die Minderjährige so zeitig auf dem Volleyballfeld aufhielt und ob sich Täter und Opfer kannten, wurde bisher nicht offen gelegt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa