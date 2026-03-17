Junger Mann will 16-Jährige vergewaltigen - Jugendliche kann sich gerade noch retten

Ludwigshafen - Verhinderte Vergewaltigung: Ein Mann wollte eine 16-Jährige in Ludwigshafen sexuell missbrauchen - sie konnte zum Glück noch rechtzeitig auf sich aufmerksam machen.

Die Polizei konnte die 16-Jährige rechtzeitig vor einer Vergewaltigung retten. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr wollte ein 20-Jähriger eine Teenagerin auf einem zentral gelegenen Volleyballfeld vergewaltigen. Laut Polizei konnte die 16-Jährige durch laute Schreie Schlimmeres verhindern.

Zeugen wurden hellhörig und alarmierten umgehend die Beamten. Bei deren Ankunft nahmen sie den jungen Mann fest - er leistete keinen Widerstand.